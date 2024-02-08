Вашингтон, 8 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным на своём сайте в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля). Это следует из анонса, сделанного журналистом.

Илья Питалев/РИА Новости Американский журналист Такер Карлсон в Москве

«Такер Карлсон берёт интервью у Владимира Путина… Публикация завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени», ― говорится в публикации американского журналиста в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 февраля Карлсон объявил о том, что проведёт с Путиным интервью, которое он полностью опубликует в открытом доступе в Сети. В рамках видеоанонса он заявил, что решился на такой шаг в связи с тем, что американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что американский журналист взял интервью у российского лидера. Их разговор прошёл в формате личной встречи.

Песков также добавил, что многие западные журналисты хотели это сделать и направляли запросы, но они представляли СМИ с однобокой позицией. Позиция Карлсона отличается от остальных, при этом не является пророссийской, добавил пресс-секретарь Путина.

Американский журналист Алекс Джонс утверждает, что Карлсон сообщил ему, что интервью продолжалось два часа.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 7 февраля выразил мнение о том, что интервью Путина Такеру Карлсону станет для американцев информационной бомбой. Он считает, что запись этой беседы покажут все американские телеканалы.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит необходимости в публикации интервью Путина Карлсону. При этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американская сторона продолжит придерживаться выбранного курса в вопросе поддержки Украины.

Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал запретить Карлсону въезжать в ЕС. Политик назвал журналиста «рупором» российского лидера и экс-президента США Дональда Трампа. Другой депутат ЕП, экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт, назвал Карлсона ненастоящим журналистом из-за того, что он якобы симпатизирует России, а также критикует киевский режим.