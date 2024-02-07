Брюссель, 7 февраля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным заявил 7 февраля, что большинство американцев поддерживает Украину и нужно сохранять этот курс.

РИА Новости / Максим Блинов

«Крепкая двухпартийная группа сенаторов и конгрессменов продолжает поддерживать Украину, продолжает верить в это. Поэтому мы будем придерживаться этого курса», — заявил Салливан на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

При этом в Конгрессе США 7 февраля выступили против инициативы о помощи Израилю без Украины. Соответствующий законопроект не набрал необходимое число голосов в палате представителей.

Ранее, 7 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского лидера. Представитель Кремля добавил, что интервью состоялось при личной встрече американского журналиста с Путиным.

Вечером 6 февраля Карлсон заявил, что взял интервью у российского президента. Он подчеркнул, что американцы должны знать всё о конфликте, в который их вовлекли. Журналист пообещал выложить готовое интервью в Сети. Анонс об интервью с Путиным посмотрели более 62 млн человек.

Другой американский журналист Алекс Джонс 7 февраля сообщил, что по словам Карлсона, интервью с Путиным длилось два часа. В свою очередь Джонс отметил, что на Западе не хотят, чтобы американцы узнали больше. При этом он задался вопросом, понимают ли они вообще, что происходит.