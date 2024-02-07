Одесса, Украина, 7 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Продавщицы рынка в посёлке Таирова в Одессе вступились за мужчин и выгнали сотрудников военкомата, устроивших проверку их документов. Кадры инцидента показало 7 февраля украинское издание «Страна. UA».

Кадр из видео

На видеозаписи несколько продавщиц требуют сотрудников военкомата уйти, закрывают павильоны и сопровождают военнослужащих, агитируя всех присутствующих присоединиться к ним.

«Будут они тут по рынку ходить», — произнесла одна из героинь ролика.

Сотрудников военкомата нецензурно оскорбляют и обвиняют в «охоте» за мужчинами, ещё не отправленными в зону боевых действий.

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Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах, в том числе, непригодных по состоянию здоровья. В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

Вскоре стало известно, что более 180 тыс. украинцев, получающих второе или последующее высшее образование, оказались под угрозой лишения отсрочки по мобилизации по причине инициативы украинских законодателей по увеличению мобилизационных возможностей войск. Ещё через месяц стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летняя пенсионерка.

В Одессе мужчину насильно мобилизовали прямо во время поездки в автобусе. Его пытались вывести из транспорта. На кадрах видео с места событий мужчины с оружием и в военной форме пытаются силой поднять украинца с кресла. В другой аналогичной ситуации пассажирки маршрутки вступили в перепалку с мужчиной в военной форме, который остановил транспортное средство и заявил, что у него есть право призывать на службу «уклонистов». В Киевской области сотрудники военкомата избили водителя грузовика после того, как вручили ему повестку. По словам дочери избитого, сотрудники остановили его фуру, заставили его выйти и избили до полусмерти.

В декабре 2023 года Зеленский объявил о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство внесло законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев. Майор ВСУ Виктор Кисиль пожаловался телеканалу CNN на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он. Однако спустя месяц глава киевского режима заявил, что не видит необходимости в такой многочисленной мобилизации. В то же время он признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.