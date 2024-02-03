Москва, 3 февраля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Для службы в украинской армии массово призывают людей негодных по состоянию здоровья и возрасту, рассказали военнопленные ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Пленный Назар Вашкевич рассказал «РИА Новости», что попал в армию, когда военные билеты давали даже комиссованным, непригодным и ограниченно годным.

«Медосмотр я прошёл сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке — и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану», — вспомнил украинский военнопленный.

Другой пленный по имени Виктор Ткаченко и вовсе был мобилизован с пятого раза, несмотря на наличии множества подтвержденных болезней, исключающих службу в армии.

Пленные также рассказали, что в армию забирают даже людей в возрасте более 50 лет, у многих из них проблемы со здоровьем.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы. По его словам, украинское правительство спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну. В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.