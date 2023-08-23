Киев, 23 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 23 августа, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. Он отметил, что

Иван Шилов ИА REGNUM

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — привело слова Зеленского издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум 17 августа, в Верховной раде Украины допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев допустил, что её могут объявить, если Украине будет угрожать потеря государственности. По его словам, в стране есть четыре очереди мобилизации, и четвёртая предполагает, что на фронт идут все мужчины.

Перед этим глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей. По его мнению, это обусловлено необходимостью ротации военных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Однако замглавы Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с ИА Регнум отметил, что власти Киева едва ли знают, каково сейчас реальное население Украины и какова его половозрастная структура, чтобы проводить тотальную мобилизацию. По его мнению, к нехватке людей ВСУ привела стратегия «заваливания трупами» — потери велики, а значит, нужны дополнительные человеческие ресурсы.

В то же время украинский военнопленный рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к мобилизованным на Украине плохо относятся и плохо их готовят. Другой пленный полгода скрывался от мобилизации, не желая воевать за депутатов и олигархов. Он рассказал, что работал на стройке, куда и пришли сотрудники военкомата. Чтобы не попасться, мужчина несколько раз ночевал на работе вместе с другими коллегами призывного возраста.

Как сообщало ИА Регнум 22 августа, в Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток прямо на улице угрожал мужчине пистолетом. На видеозаписи инцидента видно, что группа сотрудников военкомата убеждает пешехода взять повестку, затем один из них достаёт пистолет, а другой начинает удерживать пытающегося скрыться прохожего. При этом мужчина просит сотрудника военкомата не стрелять и возмущается тем, что его удерживают.