Одесса, Украина, 31 января, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В Одессе пассажирки маршрутного автобуса вступили в словесный спор с мужчиной в военной форме, который остановил транспортное средство. Видео с эмоциональным инцидентом опубликовал паблик «Типичная Одесса».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По сообщениям украинских СМИ, с начала года в городах участились случаи, когда сотрудники военкоматов останавливают общественный транспорт для принудительной мобилизации мужчин.

Очередной случай произошёл в одесской маршрутке. Женщины ожесточённо стали ругаться и спорить с военнослужащим, остановившим автобус.

Ситуация накалилась — пассажирки спорили из-за принудительной мобилизации. Они выразили недовольство, говоря, что в стране «всё добровольно».

Военный заявил, что у него есть право призывать на службу «уклонистов».

«Держат целую маршрутку, непонятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — заявила одна из женщин военному.

Мужчина показал удостоверение и сказал, что он «участник боевых действий», воевал полтора года в отличие от «их мужей, которые прячутся у них под юбками».

Одна из женщин сказала, чтоб военный уходил.

«Не отдадим мы никого», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

При этом Зеленский назвал такие действия неправильными. По его словам, они не должны были так поступать.

В Сети появилось видео, где командир одной из частей ВСУ в грубой форме обвиняет прибывших к нему в роту солдат в уклонении от призыва. На видео он без стеснения использует ненормативную лексику, судя по монологу, перед ним стояли бывший студент и рабочий.

В финале командир приказывает «рассчитаться на 200 и 300», то есть на тех, кто вскоре будет убит или ранен.