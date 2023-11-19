Киев, 19 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Украинские войска столкнулись с критической нехваткой личного состава. Об этом 19 ноября заявил майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка», — сказал он.

Украинский военный отметил, что для разных военных должностей необходимы различные навыки.

По мнению Кисиля, в случае продолжения конфликта с Россией, призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины. Жена майора ВСУ пожаловалась изданию на то, что количество российских военных на линии боевого столкновения «не иссякает», в отличие от украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ВСУ вынуждены будут отступать на многих направлениях из-за отсутствия поставок оружия и нехватки личного состава. По словам эксперта, при отходе украинской армии из Купянска ей не хватит сил, чтобы закрыть образовавшиеся бреши, в которые начнут вести наступление Вооружённые силы России.

Американское издание The Wall Street Journal 17 ноября написало, что в рядах ВСУ имеется острая нехватка критически необходимых для них боеприпасов и живой силы. Отмечалось, что по этой причине Европа и США концентрируют усилия на том, чтобы Киев смог удержать линию обороны.