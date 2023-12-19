Киев, 19 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Украинское военное командование обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450-500 тысяч человек, рассказал Зеленский на пресс-конференции 19 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава киевского режима заявил, что пока не утвердил это решение, поскольку сначала необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных, а также решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ.

«Я пока не увидел там (в рассматриваемом Верховной радой Украины законопроекте — Прим. ред.) демобилизации», — цитирует Зеленского «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 декабря руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что жители страны массово уклоняются от службы в ВСУ. При этом, по мнению Буданова, от принудительно мобилизованных эффект «нулевой», а те, кто хотел идти на фронт, пришли в военкоматы в первые полгода военной спецоперации России.

Украинские СМИ ранее сообщали об усилении рейдов сотрудников военкоматов в ресторанах, спортзалах, санаториях, торгово-развлекательных центрах и иных заведениях. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

18 декабря заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая сообщила, что готовящийся парламентом страны законопроект о мобилизации предусматривает поражение в правах для уклонистов.