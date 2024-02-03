Киев, 3 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сотрудники военкомата в Киевской области избили водителя грузового авто после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского, сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на дочь пострадавшего.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района Киевской области. По словам дочери мужчины, сотрудники военкомата остановили фуру, заставили её отца выйти из кабины, накинулись на него и избили до полусмерти при том, что он взял повестку и расписался в ней.

«Папу вытащили из машины, он упал на спину, в это же время два человека открыли другую дверь в кабину, направили на мою маму оружие и сказали выходить. Пока папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал», — приводит СМИ слова девушки.

В Броварском районном управлении полиции сообщили изданию, что по факту избиения начато досудебное расследование.

Как передавало ИА Регнум, в городе Белая Церковь Киевской области работники ТЦК (военкомата) похитили и увезли молодого человека, который позднее скончался в больнице от побоев. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил депутат украинского парламента Евгений Шевченко.

Бывший премьер-министра Украины Николай Азаров заявил, что жители страны начали собирать личные данные сотрудников военкоматов. Он заявил, что это является предвестником расправ над ними. Азаров подчеркнул, что люди постепенно начинают осознавать, что пора защищать себя от киевского режима самостоятельно.