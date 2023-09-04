Киев, 4 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. На Украине собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование. Это следует 4 сентября из текста внесённого на рассмотрение в Верховную раду документа.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в 2022 году в учебные заведения поступил 106 771 мужчина. На конец августа 2023 года число таких учащихся составило 74 059 человек. Новый законопроект предполагает лишение их права на отсрочку от мобилизации. Его авторы признали, что проект направлен на увеличение мобилизационных возможностей ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 25 августа, замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил об усилении мобилизации в регионе. Он сообщил, что это необходимо для выполнения установленных планов. По словам Семенухи, для усиления создадут специальные мобилизационные комиссии. Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

На Украине 17 августа допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что её могут провести в случае угрозы потери государственности страны. Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут также говорил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей из-за ротации военных. Однако замглавы Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с ИА Регнум отметил, что власти в Киеве едва ли знают, каково сейчас реальное население Украины и какова его половозрастная структура, чтобы проводить тотальную мобилизацию.