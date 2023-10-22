Киев, 22 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт в Киеве. Об этом стало известно 22 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны.

«Всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат. Повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют», — передал ТАСС слова очевидца происходящего.

Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения. Требование о постановке женщин-медиков на учёт на Украине вступило в силу в начале октября. При этом ограничение на выезд за границу на них не распространяется.

Сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации, заявила 13 октября замминистра обороны страны Наталия Калмыкова. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса. Через несколько дней начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, явиться в военкоматы для обновления данных.

Как сообщило издание Business Insider 16 октября, многие украинцы-мужчины отказываются от призыва и бегут от мобилизации, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией, но, по информации местных жителей, в лесах много диких животных и снайперов.