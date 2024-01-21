Киев, 21 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью британскому телеканалу 4 News заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Я так говорю не для того, чтобы кому-то понравиться. На сегодняшний день я не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — сказал он.

Кроме того, он выразил сомнение в том, хватит ли денег в бюджете, чтоб профинансировать такое увеличение армии.

Также в интервью британскому телеканалу Channel 4 Зеленский назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». Он отметил, что мобилизация — это «вопрос справедливости», поскольку тем, кто служит в армии, нужна замена.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава киевского режима заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Среди прочего проект предусматривает снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин. Он был отправлен на доработку.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну. В сентябре 2023 года в Раду был внесён законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных.

В ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он.