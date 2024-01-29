Киев, 29 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы», — сказал он.

При этом Зеленский назвал такие действия неправильными. По его словам, они не должны были так поступать. Поэтому, добавил глава киевского режима, он попросил военных и депутатов во время работы над новым законопроектом о мобилизации исключить возможность подобных действий со стороны военкомов.

Также в эфире немецкого телеканала Зеленский сообщил, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся около 880 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, её неоднократно продлевали. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Законопроект, который отправили на доработку, предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Перед этим украинские власти уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 6 января заявил, что изменения в законе о мобилизации на Украине будут касаться в том числе и находящихся за рубежом украинцев. Он отметил, что по уехавшим из страны есть «больше вопросов, чем ответов».