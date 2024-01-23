Киев, 23 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Одессе мужчину насильно мобилизовали прямо во время поездки в автобусе. Об этом стало известно 23 января.

Соцсети. Кадр из видео

Его пытались вывести из транспорта. На кадрах видео с места событий мужчины с оружием и в военной форме пытаются силой поднять украинца с кресла.

«Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил других пассажиров вызвать полицию», — говорится в подписи к видео в Telegram-канале «Думская».

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Тогда в Раде отметили, что это может произойти при угрозе потери государственности страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

Через месяц стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, оказались под угрозой лишения отсрочки по мобилизации по причине инициативы украинских законодателей по увеличению мобилизационных возможностей войск. Ещё через месяц стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летня пенсионерка с медицинским образованием.

Представитель госпогранслужбы республики Андрей Демченко 14 января заявил, что военнообязанные украинцы стали чаще пытаться покинуть страну по поддельным документам. В Киеве после этого заявили о нехватке работников сферы ЖКХ из-за мобилизации. Как заявил в интервью газете «Вечерний Киев» замглавы городской администрации Пётр Пантелеев, в мирное время также ощущался кадровый голод, а теперь в ряды ВСУ ещё и мобилизовали сотрудников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

В то же время Зеленский во время интервью британскому телеканалу 4 News 21 января заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ. Он выразил сомнение в достаточности бюджетных средств на это, но назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым», отметив, что мобилизация — «вопрос справедливости» по отношению к военнослужащим.