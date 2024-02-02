Москва, 2 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вопрос возвращения тел погибших украинских военнопленных, находившихся в сбитом ВСУ российском самолёте Ил-76, находится в руках российских следственных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 февраля.

СК РФ/РИА Новости

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идёт следствие и, естественно, все решения определяют следственные органы», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

1 февраля газета «Украинская правда» сообщила, что представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что власти якобы обратились к России с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76.

После этого Песков сообщил, что обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных в администрацию президента России не поступало.

Следственный комитет 1 февраля опубликовал видеозапись, на которой видны татуировки военнопленных ВСУ. Перед этим СК сообщал, что на фрагментах тел погибших военнопленных обнаружили татуировки, характерные для участников националистических формирований Украины, в частности, «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, киевский не гнушается убивать собственных граждан. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления, отметил он.

1 февраля стало известно, что ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады. По данным силовиков, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot заранее переместили в позиционный район. Там он находился в пассивном режиме и ждал команды на открытие огня. После того как расчёт получил команду на уничтожение, борт был атакован, добавил он и пояснил, что развертывание системы Patriot занимает довольно много времени.