Белгород, 1 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Следственный комитет 1 февраля опубликовал видеозапись, на которой видны татуировки военнопленных ВСУ, находившихся в сбитом в Белгородской области самолёте Ил-76.

Кадр из видео

Татуировки нашли на останках тел, обнаруженных в районе падения самолёта.

Ранее СК сообщал, что на фрагментах тел погибших военнопленных обнаружили татуировки, характерные для участников националистических формирований Украины, в частности, «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864188" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее 1 февраля следователи сообщили, что завершили генетическую экспертизу останков погибших при крушении Ил-76. Были идентифицированы останки всех погибших. В районе места падения самолёта были обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot, рассказали также 1 февраля в Следственном комитете.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе, сообщил ранее источник в силовых ведомствах. МИД России назвал атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил: нежелание властей западных стран и международных организаций вести расследование красноречиво свидетельствует о том, что на Западе не хотят вести расследование, чтобы не выйти на самих себя.