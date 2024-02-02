Москва, 2 февраля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады. Об этом сообщили 2 февраля в силовых структурах.

По данным силовиков, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot заранее переместили в позиционный район. Там он находился в пассивном режиме и ждал команды на открытие огня.

«ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной», — сказал собеседник ТАСС.

После того, как расчёт получил команду на уничтожение, борт был атакован, добавил он и пояснил, что развертывание системы Patriot занимает довольно много времени.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву. Самолёт упал в Белгородской области, погибли все, кто находился на борту, в том числе российский экипаж из шести человек и три сопровождающих офицера.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы.