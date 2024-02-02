Москва, 2 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ, комментируя сбитие ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

Diego Herrera/Global Look Press

«Киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолёт с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления», — сказал Шойгу.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что все обломки сбитого Ил-76 были вывезены с места крушения в Белгородской области на специальный полигон.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.

Следственный комитет 1 февраля опубликовал видеозапись, на которой видны татуировки военнопленных ВСУ. Перед этим СК сообщал, что на фрагментах тел погибших военнопленных обнаружили татуировки, характерные для участников националистических формирований Украины, в частности, «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

1 февраля газета «Украинская правда» сообщила, что представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что власти якобы обратились к России с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных в администрацию президента России не поступало.