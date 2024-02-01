Киев, 2 февраля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что власти обратились к России с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила «Украинская правда».

На месте катастрофы

«Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — цитирует издание представителя ГУР.

По словам Юсова, от российской стороны ответа не было.

По информации интернет-издания, Россия официально не подтверждала получение таких просьб.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых везли для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе, МИД России назвал атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

1 февраля следователи сообщили, что завершили генетическую экспертизу останков погибших при крушении Ил-76. Были идентифицированы останки всех погибших. В районе места падения самолёта были обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot.