Москва, 2 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76, в администрацию президента России не поступало, заявил 2 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«В администрацию нет», — ответил Песков на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля газета «Украинская правда» сообщила, что представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что власти якобы обратились к России с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых везли для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot.