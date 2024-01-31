Москва, 31 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Москва настаивает на международном расследовании крушения российского транспортного самолёта Ил-76, заявил 31 января кандидат в президенты России Владимир Путин.

Global Look Press

«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

По его словам, желающих из международных организаций нет.

«Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта, добавили в ведомстве.