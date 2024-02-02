Москва, 2 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Все обломки сбитого Вооружёнными силами Украины (ВСУ) российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными были вывезены с места крушения в Белгородской области на специальный полигон. Об этом сообщил источник из экстренных служб «РИА Новости».

Кадр из видео

«Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», — передаёт слова источника агентство.

Обломки самолёта доставлены на спецполигон.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

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Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе, сообщил ранее источник в силовых ведомствах. МИД России назвал атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил: нежелание властей западных стран и международных организаций вести расследование красноречиво свидетельствует о том, что на Западе не хотят вести расследование, чтобы не выйти на самих себя.

Следственный комитет 1 февраля опубликовал видеозапись, на которой видны татуировки военнопленных ВСУ. Перед этим СК сообщал, что на фрагментах тел погибших военнопленных обнаружили татуировки, характерные для участников националистических формирований Украины, в частности, «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Более того, 1 февраля Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ комплекса Patriot при атаке на Ил-76. Депутаты призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению виновных в теракте к ответственности.

1 февраля газета «Украинская правда» сообщила, что представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что власти якобы обратились к России с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76.

После этого Песков сообщил, что обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных в администрацию президента России не поступало.