Москва, 30 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Данные бортовых самописцев Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе, сообщил 30 января источник ТАСС в силовых структурах.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что анализ данных чёрных ящиков продолжается, работа уже близится к завершению.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто не выжил.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

В экстренных службах 25 января заявили, что в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Однако определить принадлежность элементов к конкретному типу ракеты можно только при проведении экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.

Чёрные ящики сбитого украинской армией самолёта Ил-76 под Белгородом 26 января доставили в спецлабораторию на экспертизу, их состояние пригодно для расшифровки, сообщали ранее в экстренных службах.