Москва, 1 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к конгрессу США в связи с применением ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединённых Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — говорится в проекте обращения.

Депутаты также подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима — это путь в тупик.

В проекте обращения также отмечается, что многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть западного оружия, поставляемого киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Сразу после инцидента украинские СМИ сообщили, что Ил-76 сбили именно украинские военные. Однако после того, как стало известно о гибели пленных, эти новости стали удалять и редактировать.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76, ВСУ использовали для удара зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot, уточнили 1 февраля в Следственном комитете.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на международном расследовании. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Россия сомневается в заинтересованности Запада провести международное расследование крушения российского Ил-76.