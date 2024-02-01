Москва, 1 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Россия сомневается в заинтересованности Запада провести международное расследование крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 февраля.

Павел Бедняков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Если вы обратили внимание на некоторые сообщения СМИ, тут уже такая ситуация парадоксальная. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование и мы в нём заинтересованы. Теперь мы слышим от европейцев голоса, что давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем. Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция России абсолютно прозрачна и Москва готова к международному расследованию. Позиция «коллективного Запада», который является непосредственным прямым участником вооружённого конфликта на Украине, тоже очевидна, добавил Песков.

1 февраля в Следственном комитете РФ проинформировали, что, судя по фрагментам, ВСУ использовали для удара по Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot.

В этот же день Госдума приняла обращение к конгрессу США в связи с применением ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

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Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

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Самолёт был сбит украинскими военными из американского комплекса Patriot. Это подтвердила экспертиза, заявил 31 января президент России Владимир Путин.

Вместе с тем Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально.

Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.

Однако желающих из международных организаций нет, добавил российский лидер.