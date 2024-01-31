Москва, 31 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Российский самолёт Ил-76 с украинскими военными пленными был сбит над Белгородской областью, предположительно, с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщил 31 января источник ТАСС в силовых структурах.

vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

«С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается», — сказал он.

Представитель экстренных служб, в свою очередь, подтвердил «РИА Новости», что экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтвердила, что самолёт был сбит ЗРК западного производства. Другие детали он уточнять не стал.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Выживших нет. Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе.

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В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила теракт киевского режима против самолёта Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же».

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.

Президент России Владимир Путин поручил СК максимально быстро обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76.