Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил СК максимально обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76. Об этом он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета — участниками спецоперации на Украине.

Кадр из видео

«Я попрошу СК, чтобы обнародовали по максимуму все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло. По каждому факту следственные органы работают и наращивают этот объём», — подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, ценой своих жизней направивших самолёт вдаль от села Яблоново. Он выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте. Позднее в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Часть элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76. В частности, он призвал к вниманию ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следователи обнаружили на месте происшествия бортовые самописцы и направили их на расшифровку. Изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства. Чёрные ящики Ил-76 доставили в спецлабораторию, их состояние признали пригодным для расшифровки.

После этого следователи установили точку пуска украинской ракеты, сбившей Ил-76, и нашли документы пленных бойцов ВСУ.