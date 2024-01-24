Москва, 24 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского и проект «Украина» ждёт страшный, но закономерный финал, как у американского триллера. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дипломат сравнила теракт киевского режима против военного самолёта Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же».

Захарова добавила, что Зеленского ждёт такая же судьба, как и наркобаронов в классических американских фильмах. По её словам, украинский политик исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную американским кинорежиссёром и актёром Шоном Пенном статуэтку «Оскара».

«Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же», ― написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, военный транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области около 11:00 мск 24 января при выполнении планового полёта. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. На место падения отправили комиссию ВКС России для установления причин катастрофы.

В Минобороны заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по воздушному судну при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. При этом руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на так шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве назвали удар Киева по самолёту терактом.

В главном управление разведки министерства обороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Москвой и Киевом. Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что информацию о гибели военнопленных в авиакатастрофе проверяют.