Москва, 25 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. По факту крушения Ил-76, который сбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) расследуется дело по статье «терроризм», сообщили 25 января в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что первые результаты расследования говорят о том, что самолёт подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы, которые направили на расшифровку, а также изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства для экспертизы.

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Ранее, 25 января, сообщалось, что специалисты, работающие на месте крушения Ил-76, обнаружили элементы, которые могут быть фрагментами ракет. Помимо этого, представитель в экстренных службах заявил, что в обшивке Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий.

О том, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение стало известно 24 января. Инцидент произошёл в Корочанском районе в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Помимо этого, в самолёте находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции. Все погибли.

В Минобороны России затем заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76. Представитель ведомства Мария Захарова сравнила теракт киевского режима против самолёта Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же».