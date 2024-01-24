Москва, 24 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Руководству Украины было прекрасно известно о том, что перевозку пленных бойцов украинской армии для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. Об этом 24 января сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

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«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — сказал он.

Военный уточнил, что ранее удалось достигнуть договорённости, что обмен пленными произведут во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что этим терактом Киев показал своё истинное лицо, так как пренебрёг жизнями своих граждан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января стало известно, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение под Белгородом. В Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области, уточнив, что самолёт вёз 65 пленных бойцов ВСУ для обмена, также на его борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков позднее в этот же день заявил, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолёта Ил-76 погибли. На месте катастрофы ожидают комиссию ВКС России для выяснения причин произошедшего.

В Минобороны России 24 января заявили, что радиолокационные средства российских ВКС выявили пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76 из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области. По данным ведомства, самолёт сбили в 11:15 мск.