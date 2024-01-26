Москва, 26 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Следователи обнаружили документы погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных, сообщили 26 января в Следственном комитете.

«Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что документы подтверждают личности погибших украинских военнопленных. Также среди вещей погибших нашли сопроводительные документы ФСИН России. Помимо этого там сообщили, что на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки.

СК также установил точку пуска ракеты, поразившей Ил-76 в Белгородской области. По версии следствия, зенитно-ракетное вооружение, из которого Вооружённые силы Украины (ВСУ) поразили военно-транспортный самолёт, располагалось в селе Липцы в Харьковской области.

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