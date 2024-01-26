Москва, 26 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Чёрные ящики сбитого украинской армией самолёта Ил-76 доставили в спецлабораторию на экспертизу, состояние пригодно для расшифровки, сообщили 26 января в экстренных службах.

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«Чёрные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставили для расшифровки», — рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что бортовые самописцы доставили в лабораторию специализированного научно-исследовательского института (НИИ). Чёрные ящики находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки, пояснили в экстренных службах.

По его словам, на расшифровку в среднем требуется 20–30 минут, хотя бывают исключения и экспертиза может занять более долгое время. Собеседник агентства заявил, что главное — специалистам следует понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — поразили самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

В экстренных службах 25 января заявили, что в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Однако определить принадлежность элементов к конкретному типу ракеты можно только при проведении экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.

При этом в Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало про перевозку пленных бойцов ВСУ и тем не менее пошло на такой шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных.