Белгород, 25 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Лётчики военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, увели воздушное судно от населённого пункта ценою собственных жизней. Об этом 25 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что воздушное судно не упало в черте села Яблоново благодаря профессиональным и самоотверженным действиям экипажа.

«Экипаж ценою собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга.

«Вечная память героям», ― добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области при выполнении планового полёта.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со сбитым ВСУ под Белгородом самолётом Ил-76, заявил, что убийство украинской стороной собственных граждан, которые через сутки должны были прибыть к себе домой — это чудовищный акт.

Он также указал на необходимость расследовать преступления киевского режима на международном уровне.

Что касается возможного награждения экипажа самолёта, официальный представитель Кремля сказал, что нужно дождаться завершения следствия по делу о крушении воздушного судна.