Москва, 25 января, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76, транспортировавший пленных бойцов ВСУ. Об этом стало известно в четверг, 25 января.

Павел Колядин/ ТАСС

В частности, Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

«Призываем осудить преступные действия украинских властей, требуем задействовать влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — говорится в Telegram-канале СПЧ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало, что перевозку пленных бойцов ВСУ осуществляет российская военно-транспортная авиация, и тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно добиваться международного расследования не только этого, но и всех преступлений киевского режима, совершаемых им с 2014 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, так как они ценой собственных жизней увели самолёт от населённого пункта. Глава региона подчеркнул, что воздушное судно не упало в черте села Яблоново благодаря профессиональным и самоотверженным действиям экипажа и выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте.

Родственники пленных бойцов ВСУ попросили российскую сторону не возвращать их на Украину, заявила 25 января уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, в регионе живут родители двоих пленных, и они плачут и просят не отправлять их сыновей обратно.

Позднее в экстренных службах заявили, что в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Часть элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь. Определить принадлежность элементов к конкретному типу ракеты можно будет только при проведении экспертизы.