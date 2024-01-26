Москва, 26 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Следователи установили точку пуска ракеты, которой украинская армия сбила российский военно-транспортный самолёт Ил-76 под Белгородом, перевозивший украинских пленных для обмена. Об этом 26 января сообщила СК России.

СК РФ/РИА Новости

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«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражён военно-транспортный самолёт, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи и криминалисты продолжают осматривать место падения сбитого ВСУ Ил-76 в Белгородской области и проводят остальные необходимые следственные действия.

Фрагменты тел погибших собирают и систематизируют для последующего назначения генетических экспертиз, чтобы идентифицировать погибших, отметили в пресс-службе. На некоторых частях тел погибших имеются характерные для националистических формирований татуировки, которые ранее обнаружили у многих пленных, до этого допрошенных следователями в рамках уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января Министерство иностранных дел осудило причастных к организации атаки на Ил-76 с украинскими пленными. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, без поддержки из-за рубежа провести такие теракты невозможно.

Украинские войска сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, перевозимых для обмена, и российским экипажем из шести человек и трёх сопровождающих. Никто из находившихся на борту не выжил.

В Министерстве обороны России отметили, что Киев прекрасно знал о перевозке пленных бойцов ВСУ для обмена, однако всё равно пошёл на эту атаку с целью обвинить в этом Россию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладковназвал героями пилотов сбитого ВСУ Ил-76, которые ценой своей жизни направили самолёт вдаль от села Яблоново.