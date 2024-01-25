Белгород, 25 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. В СК заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского Ил-76 с бойцами ВСУ на борту в Белгородской области. Об этом стало известно 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало, что перевозку пленных бойцов ВСУ осуществляет российская военно-транспортная авиация, и тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, так как они ценой собственных жизней увели самолёт от населённого пункта. Глава региона подчеркнул, что воздушное судно не упало в черте села Яблоново благодаря профессиональным и самоотверженным действиям экипажа и выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте.

Родственники пленных бойцов ВСУ попросили российскую сторону не возвращать их на Украину, заявила 25 января уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, в регионе живут родители двоих пленных, и они плачут и просят не отправлять их сыновей обратно.

В экстренных службах позднее заявили, что в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Часть элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь. Определить принадлежность элементов к конкретному типу ракеты можно будет только при проведении экспертизы.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76. В частности, он призвал к вниманию ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

После этого стало известно, что СК возбудил после крушения Ил-76 уголовное дело по статье «терроризм». Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы, которые направили на расшифровку, и изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства для экспертизы.