Захарова: без поддержки из-за рубежа Киев не смог бы атаковать Ил-76
Москва, 26 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В МИД России заявили 26 января, что Москва решительно осуждает причастных к организации атаки на сбитый в Белгородской области российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, без зарубежной поддержки провести подобные теракты невозможно.
«Решительно осуждаем варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы», — подчеркнула дипломат.
Совершая свои злодеяния, Киев хочет подогреть международный интерес к себе и побудить спонсоров и сохранить, и увеличить финансовую помощь, добавила Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.
В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, ценой своих жизней направивших самолёт вдаль от села Яблоново. Он выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте. Позднее в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Часть элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76. В частности, он призвал к вниманию ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следователи обнаружили на месте происшествия бортовые самописцы и направили их на расшифровку. Изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства. Чёрные ящики Ил-76 доставили в спецлабораторию, их состояние признали пригодным для расшифровки.