Москва, 26 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В МИД России заявили 26 января, что Москва решительно осуждает причастных к организации атаки на сбитый в Белгородской области российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, без зарубежной поддержки провести подобные теракты невозможно.

Мигобороны РФ/РИА Новости

«Решительно осуждаем варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы», — подчеркнула дипломат.

Совершая свои злодеяния, Киев хочет подогреть международный интерес к себе и побудить спонсоров и сохранить, и увеличить финансовую помощь, добавила Захарова.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек. Никто не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, ценой своих жизней направивших самолёт вдаль от села Яблоново. Он выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте. Позднее в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Часть элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76. В частности, он призвал к вниманию ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следователи обнаружили на месте происшествия бортовые самописцы и направили их на расшифровку. Изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства. Чёрные ящики Ил-76 доставили в спецлабораторию, их состояние признали пригодным для расшифровки.