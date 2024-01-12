Вашингтон, 12 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. США выделили Украине последний пакет военной помощи из имеющихся запасов, заявил в ходе брифинга для прессы 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что поставка огнестрельного оружия и военной техники киевским властям прекращена до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. Вместе с тем оказание помощи киевским властям представитель Белого дома назвал критически важным.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — считает Кирби.

Аналогичное заявление в ходе брифинга в администрации США представитель Белого дома сделал также 3 января. Отметив необходимость одобрения выделения новых пакетов помощи Киеву со стороны Конгресса страны, он заявлял: «И на этом всё».

Последний пакет военной помощи Киеву на сумму 250 млн долларов США выделили в конце декабря. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, в него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм, а также противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Прекращение помощи Украине со стороны США крылатой фразой Станиславского «Не верю» прокомментировал депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев.

«Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны, и ещё могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно», — пояснил парламентарий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по Украине 30 декабря 2023 года, сказал, что Украина сегодня — это не что иное, как частная военная кампания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России.

«Вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит её», — подчеркнул российский дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 12 января отметил, что всё больше представителей политического истеблишмента США интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги и деньги американских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля 2023 года Пентагон заявил, что после того как президентом страны стал Джо Байден, США оказали Украине военную помощь на сумму более $41 млрд. Из неё порядка $40,5 млрд было во время специальной военной операции.

В декабре 2023 года администрация США не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине более 60 млрд долларов военной помощи. Республиканцы требовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, в администрации на это не соглашались.

О том, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию американского президента Джо Байдена определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины, информировал 6 января 2024 года телеканал CBS News. Политик признал, что администрация Байдена не говорит с американцами «начистоту», в то время как продолжение спонсирования Киева лишь увеличит госдолг США, который уже превышает $34 трлн.

А уже 9 января 2024 года лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что представители Республиканской и Демократической партий достигли прогресса в переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса Джо Байдена о продолжении финансирования Украины.