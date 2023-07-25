Вашингтон, 25 июля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Власти США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн, в котором будут боеприпасы для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также реактивной системы залпового огня HIMARS. Это сообщение 25 июля опубликовали на сайте Пентагона.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это будет сорок третье изъятие техники при администрации [президента Джо] Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года, поскольку правительство США постоянно поставляет Украине оружие и снаряжение, необходимые ей для ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В перечне, опубликованном Пентагоном, также указали переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, снаряды для артиллерийских систем и мины для миномётов различного калибра, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты к ним. Также США решили поставить Киеву 28 млн патронов, тактические аэронавигационные комплексы, приборы ночного видения и тепловизоры.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Киеву передали всё, что нужно для контрнаступления ВСУ. Он назвал колоссальным объём вооружений, который поставили на Украину. При этом представитель Госдепа добавил, что США выделят ещё один пакет военной помощи Киеву.

По данным Пентагона на 27 июля, США, после того как президентом страны стал Байден, оказали Украине военную помощь на сумму более $41 млрд. Из неё порядка $40,5 млрд было во время специальной военной операции.