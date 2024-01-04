Вашингтон, 4 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. У властей США больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Президент (США Джозеф Байден. — Прим. ред.) подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование. И на этом всё. Нам нужно одобрение (Конгресса. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — сказал Кирби в ходе брифинга в администрации США.

Помощь, выделенная Украине согласно документу, подписанному Байденом в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация США в декабре 2023 года не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине более 60 млрд долларов военной помощи. Республиканцы требовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, в администрации на это не соглашались.

Также в декабре 2023 года Венгрия заблокировала выделение Киеву 50 млрд евро из бюджета ЕС в период 2024–2027 годов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит смысла в выделении Украине многолетней помощи в условиях, когда неясно, что произойдёт с киевским режимом через три месяца.

Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.