Вашингтон, 12 января, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки прекратили поставку огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для прессы 11 января.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы выдали последний пакет (Военной помощи. — Прим. ред.) из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал Кирби, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

В последний пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, о передаче которого государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил в конце декабря 2023 года, вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также противотанковые средства и свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

По его словам, помощь Киеву со стороны США прекратилась, её возобновление напрямую зависит от решения Конгресса по запросу президента Джо Байдена на дальнейшее финансирование. Кирби подчеркнул, что Украина остро нуждается в поставках вооружения, особенно в зимний период.

Представитель Белого дома в ходе брифинга 4 января также заявил, что Вашингтон больше не располагает средствами для дальнейшей военной поддержки Украины, и призвал законодателей как можно быстрее одобрить запрос американского президента.

Как передавало ИА Регнум, 9 января лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что представители Республиканской и Демократической партий достигли прогресса в переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса Джо Байдена о продолжении финансирования Украины.