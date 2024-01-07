Вашингтон, 7 января, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию американского президента Джо Байдена определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью телеканала CBS News.

Rod Lamkey/Global Look Press Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Джонсон сказал, что администрация Байдена не говорит с американцами «начистоту».

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — сказал политик, добавив, что продолжение спонсирования Киева лишь увеличит госдолг США, который уже превышает $34 трлн.

Кроме того, Джонсон заявил, что в письменной форме, публично, а также в частном порядке и «всеми доступными способами» попросил Белый дом «дать ответы на эти вопросы», однако там его вопросы лишь игнорируют.

Он добавил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре прошло года может быть намёком на то, что Белый дом собирается выделить финансовую помощь Украине в феврале 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 января координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Соединённых Штатов больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны.

Помощь, выделенная Украине согласно документу, подписанному Байденом в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, добавил Кирби.

Также в Госдепе заявили о невозможности поддерживать Киев без решения конгрессменов. По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Кроме того, сообщалось, Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил 5 декабря, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.