Вашингтон, 9 января, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Представители Республиканской и Демократической партий в сенате Соединённых Штатов Америки достигли прогресса в переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса президента Джо Байдена для выделения помощи Украины. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«За последние пару дней мы добились большего прогресса по границе, чем за последние несколько недель», — сказал Шумер, слова которого приводит «РИА Новости», отметив, что работа пока не завершена, но обсуждение развивается в правильном направлении.

Речь идёт о переговорах в конгрессе по поводу предоставления Украины дополнительной финансовой и военной помощи по запросу президента США Джо Байдена в обмен на согласие Белого дома ужесточить миграционное законодательства и укрепить границы.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию Джо Байдена определиться с тем, какую стратегию Белый дом выбрал в отношении Украины. По его словам, администрация Байдена не говорит с американцами «начистоту». Джонсон отметил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года может быть намёком на то, что Белый дом собирается в феврале 2024 года предоставить Украине пакет финансовой помощи.

При этом 4 января координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что США больше не располагают средствами для дальнейшей военной поддержки Украины, а выделение новых пакет военной помощи потребует одобрения со стороны Конгресса.