Вашингтон, 12 января, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев словами Станиславского прокомментировал прекращение помощи Украине со стороны США. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока по Станиславскому: «Не верю!» Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны, и ещё могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что реальное прекращение помощи Киеву со стороны Вашингтона стало бы закономерным итогом и уроком для нынешнего режима.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки прекратили поставку огнестрельного оружия и военной техники на Украину до того, как получат одобрение Конгресса на продолжение финансирования. Об этом заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для прессы 11 января.

В последний пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, о передаче которого государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил в конце декабря 2023 года, вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также противотанковые средства и свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Ранее представитель Белого дома в ходе брифинга 4 января также заявил, что у Вашингтона больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, и призвал законодателей как можно быстрее одобрить запрос американского президента.