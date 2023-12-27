Вашингтон, 28 декабря, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки выделила Украине пакет военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов, который станет последним в 2023 году, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины», — сказал Блинкен, отметив, что Киев получил вооружение и оборудования на сумму до 250 миллионов долларов со складов Пентагона.

Госсекретарь уточнил, что пакет военной помощи включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды натовского калибра и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4.

Кроме того, Энтони Блинкен обратился к Конгрессу США с призывом как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в качестве бюджета на оказание финансовой и военной помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала передачу Украине очередного пакета военной помощи, который станет заключительным в 2023 году. Ранее о том, что этот пакет военной помощи станет последним, также утверждал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.