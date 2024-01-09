Москва, 9 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Российские силы ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника самолётного типа над территорией Курской и Орловской областей, сообщили 9 января в пресс-службе Минобороны.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинская армия предприняла попытку очередной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. В 15:30 мск российские силы ПВО пресекли эту попытку.

«Дежурными средствами ПВО ещё один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в Орле на территории нефтебазы в один из резервуаров с нефтью влетел беспилотник-камикадзе. По данным главы Орловской области Андрея Клычкова, два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в областном центре. Позже он сообщил о трёх пострадавших.

О трёх сбитых беспилотниках самолётного типа сообщил также глава Курской области Роман Старовойт. Позже он написал в своём Telegram-канале об уничтожении ещё одного, четвёртого дрона, над Курчатовским районом.

Минобороны сообщило, что в Курской и Орловской областях обезвредили шесть украинских беспилотников: четыре сбили над Курской областью и два перехватили над Орловской.

Позже стало известно о падении дрона в Орле неподалёку от госучреждения «Мостовое Дорожное предприятие». По данным Telegram-канала «112», пострадали три человека.