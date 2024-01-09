Курск, 9 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Четвёртый беспилотник самолётного типа сбили над Курчатовским районом в Курской области, сообщил 9 января губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Рогулин Дмитрий/ITAR-TASS

«И ещё один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом», — говорится в сообщении.

Ранее 9 января Старовойт сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области сбили три беспилотника самолётного типа. Губернатор также заявил, что днём 9 января со стороны Украины обстреляли село Горналь в Суджанском районе. В результате от осколочных ранений погибла женщина.

В Минобороны России 9 января сообщили, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Курской и Орловской областях. В ведомстве заявили, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над территорией Курской области и два перехватили над территорией Орловской области.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил 9 января, что два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Позднее стало известно, что три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК.