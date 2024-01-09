Орел, 9 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса», ― написал глава области в Telegram-канале.

Он добавил, что возникшее в результате происшествия возгорание оперативно локализовали.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Клычков заверил, что ситуация находится под полным контролем.

Губернатор призвал граждан соблюдать бдительностью.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января дрон-камикадзе влетел в один из резервуаров на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт» в Орле. Предварительно сообщалось, что после этого не последовало возгорания, данных о пострадавших в результате атаки нет.

25 декабря обломки взорвавшегося беспилотника обнаружил возле линии электропередачи житель деревни Кунач в Орловской области. Их разбросало на площади 100×100 метров.

Сам момент падения, предположительно, украинского дрона никто из местных не заметил. В результате инцидента жертв и разрушений нет. ЛЭП также не пострадала.

На территории Ливенской базы сельхозхимии «ФосАгроОрёл» в городе Ливны Орловской области 26 ноября произошёл взрыв, предположительно, из-за падения беспилотника. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили закопчённое пятно радиусом два метра, пластиковые фрагменты и металлические детали двигателя, предположительно, БПЛА.

Взрыв повредил обшивку металлического ангара, оторвав три листа металлопрофиля. Никто не пострадал.