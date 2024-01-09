Орел, 9 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В ходе атаки беспилотников на объекты топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орловской области пострадали три человека. Об этом 9 января сообщил губернатор Андрей Клычков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек», — сообщил в губернатор в Telegram-канале.

Клычков добавил, что пострадавшие получили вред здоровью средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь. Как уточнил губернатор, двое от госпитализации отказались.

На места происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Орловской области 9 января сообщил, что два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. В результате происшествия возникло возгорание, которое оперативно локализовали. В тот же день, 9 января, сообщали, что дрон-камикадзе влетел в один из резервуаров на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт».

До этого, в декабре 2023 года, обломки взорвавшегося беспилотника обнаружил возле линии электропередачи (ЛЭП) в деревне Кунач в Орловской области. Их разбросало на площади 100×100 метров. В результате инцидента ЛЭП не пострадала, жертв и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 8 января сообщил, что восемь домов получили повреждения при атаке дронов ВСУ.