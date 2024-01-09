Орел, 9 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе влетел в один из резервуаров на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт» в Орле, однако, по предварительным данным, после этого не произошло возгорания. Об этом сообщил 9 января Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Николай Тришин/ТАСС

«Дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в городе Орёл», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, после этого не последовало возгорания, данных о пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что восемь домов в регионе получили повреждения при атаке дронов ВСУ. По его словам, в результате этого никто не пострадал.

Позднее в этот же день глава региона сообщил, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших и повреждений.

Богомаз 7 января написал в Telegram-канале о сбитом над Севским районом дроне ВСУ самолётного типа.